Kararnameye göre kabinenin yeni bakanları belirlendikten sonra atamalarının yapılması için Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf'a sunulacak.

Kaynak: AA

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te başbakanlığa Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed getirildi - Son Dakika

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