Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı - Son Dakika

Kuveyt'te hükümetteki bazı bakanların görevlerinde değişikliğe gidildi.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim, Hükümet İletişim Ofisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirlik kararnamesiyle kabinedeki bazı isimlerin görevlerinde yapılan değişikliği duyurdu.

Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Muhammed el-Faris'e, mevcut görevlerine ek olarak Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevi de verildi.

Çalışma Bakanı Ali el-Musa da bu görevinin yanında Elektrik ve Su Bakanlığı görevine getirildi.

Ulusal Meclis İşlerinden Sorumlu Bakan Muhammed er-Racihi'ye de mevcut görevine ek olarak Gençlik İşlerinden Sorumlu Bakan görevi tevdi edildi.

Ahmed en-Nasır el-Muhammed es-Sabah ise Dışişleri Bakanlığı görevine devam ederken, Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine son verildi.