Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı

22.03.2022 21:44
Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı

Kuveyt'te hükümetteki bazı bakanların görevlerinde değişikliğe gidildi.

Kuveyt'te hükümetteki bazı bakanların görevlerinde değişikliğe gidildi.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim, Hükümet İletişim Ofisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirlik kararnamesiyle kabinedeki bazı isimlerin görevlerinde yapılan değişikliği duyurdu.

Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Muhammed el-Faris'e, mevcut görevlerine ek olarak Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevi de verildi.

Çalışma Bakanı Ali el-Musa da bu görevinin yanında Elektrik ve Su Bakanlığı görevine getirildi.

Ulusal Meclis İşlerinden Sorumlu Bakan Muhammed er-Racihi'ye de mevcut görevine ek olarak Gençlik İşlerinden Sorumlu Bakan görevi tevdi edildi.

Ahmed en-Nasır el-Muhammed es-Sabah ise Dışişleri Bakanlığı görevine devam ederken, Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine son verildi.

YORUMLAR
500
Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı THY, Tokat'a uçuşlarını başlatıyor THY, Tokat'a uçuşlarını başlatıyor

Hükümet, Kuveyt, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 21:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement