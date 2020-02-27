Kuveyt'te bir anıta devrik Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in adı verilecek - Son Dakika
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Kuveyt'te bir anıta devrik Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in adı verilecek

6 saat önce

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in adının ülkedeki önemli anıtlardan birine verilmesi talimatında bulundu.

Kuveyt'te bir anıta devrik Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in adı verilecek, System.String[]

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in adının ülkedeki önemli anıtlardan birine verilmesi talimatında bulundu.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bu talimatın Irak'ın Kuveyt'i işgaline karşı ittifak oluşturulmasında Mübarek'in oynadığı rol dolayısıyla verildiği belirtildi.

Mübarek'in ailesine ve Mısır halkına taziyede bulunulan paylaşımda, eski Mısır Cumhurbaşkanı'nın adını alacak yapıya dair bilgi verilmedi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 25 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında ölmüştü.

Irak ordusu 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek 2 gün içinde ülkenin yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

17 Ocak 1991'de ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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