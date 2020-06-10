Kuveyt'te camiler 3 ay aradan sonra yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açıldı.

Kuveytliler, yasağın kalkmasının ardından ülkedeki camilerde seccadelerini getirerek ve maske takarak sabah ve öğle namazlarını kıldı.

Camilerde sosyal mesafe kuralına da riayet edildiği, kişiler arasında namaz esnasında bir buçuk metrelik bir ara bırakıldığı görüldü.

Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Fehd el-Afasi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan camilerin 10 Haziran Çarşamba günü yeniden ibadete açılacağını duyurmuştu.

Ülkede 13 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verilmişti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son verilere göre toplam can kaybının 275'e, vaka sayısının da 33 bin 823'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 23 bin 288'e ulaştığı belirtilmişti.