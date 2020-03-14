Kuveyt'te cuma namazı fetvası sonrası ezan değişti: Namazı evinizde kılın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuveyt'te cuma namazı fetvası sonrası ezan değişti: Namazı evinizde kılın - Son Dakika Dünya

Kuveyt'te cuma namazı fetvası sonrası ezan değişti: Namazı evinizde kılın

6 saat önce

Orta Doğu'da en fazla koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerden biri olan Kuveyt'te Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı, "Herkes namazı evinde kılmalı" fetvası verdi.

Kuveyt'te cuma namazı fetvası sonrası ezan değişti: Namazı evinizde kılın, System.String[]

Orta Doğu'da en fazla koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelerden biri olan Kuveyt'te Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı, "Herkes namazı evinde kılmalı" fetvası verdi.


Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda verilen fetvada cuma namazlarının da ikinci bir duyuruya kadar camilerde kılınmayacağı belirtildi.

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Orta Doğu, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:17 
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