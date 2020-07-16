Kuveyt'te dün gözaltına alınan eski milletvekili serbest bırakıldı - Son Dakika

Kuveyt'te dün gözaltına alınan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES) eski milletvekili Mübarek ed-Duveyle serbest bırakıldı.

Eski milletvekilinin oğlu Muaz ed-Duveyle, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başsavcılığın, soruşturmanın tamamlanmasının ardından babası Mübarek Duveyle'yi serbest bıraktığını belirtti.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Duveyle'yi 1000 dinar (yaklaşık 3 bin 200 dolar) kefaletle serbest bıraktı. Duveyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmediği kaydedidi.

Kuveytli eski milletvekili Duveyle dün kamuoyunda " Kaddafi'nin çadırı" olarak bilinen dava kapsamında gözaltına alınmıştı.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Duveyle'nin, "asılsız haber yayınlamak ve Kuveyt Emiri'ne hakaret etmek" suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, 2005'te ülkeyi ziyareti sırasında Duveyle ile çadırında görüşme yaptığı ve "kabilelerin birçok Körfez ülkesinde kargaşa çıkarmak" amacıyla kullanılmasını içeren konuşmaları sosyal medyaya sızmıştı.

Duveyle, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, "Kaddafi ile görüşmemizde, ona güvence vermek ve sözlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmek için konuşmasına ayak uydurmak zorunda kaldık." ifadesini kullanmıştı.

Eski milletvekili Duveyle, katıldığı bir televizyon programında ise Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı ve o dönem Riyad Emiri olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilendirdiğini söylemiş ancak her iki taraf bu durumu yalanlamıştı.