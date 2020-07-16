Kuveyt'te dün gözaltına alınan eski milletvekili serbest bırakıldı - Son Dakika

Kuveyt'te dün gözaltına alınan eski milletvekili serbest bırakıldı

Kuveyt'te dün gözaltına alınan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES) eski milletvekili Mübarek ed-Duveyle serbest bırakıldı.

Kuveyt'te dün gözaltına alınan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES) eski milletvekili Mübarek ed-Duveyle serbest bırakıldı.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

Eski milletvekilinin oğlu Muaz ed-Duveyle, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başsavcılığın, soruşturmanın tamamlanmasının ardından babası Mübarek Duveyle'yi serbest bıraktığını belirtti.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Duveyle'yi 1000 dinar (yaklaşık 3 bin 200 dolar) kefaletle serbest bıraktı. Duveyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmediği kaydedidi.

Kuveytli eski milletvekili Duveyle dün kamuoyunda " Kaddafi'nin çadırı" olarak bilinen dava kapsamında gözaltına alınmıştı.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Duveyle'nin, "asılsız haber yayınlamak ve Kuveyt Emiri'ne hakaret etmek" suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, 2005'te ülkeyi ziyareti sırasında Duveyle ile çadırında görüşme yaptığı ve "kabilelerin birçok Körfez ülkesinde kargaşa çıkarmak" amacıyla kullanılmasını içeren konuşmaları sosyal medyaya sızmıştı.

Duveyle, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, "Kaddafi ile görüşmemizde, ona güvence vermek ve sözlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmek için konuşmasına ayak uydurmak zorunda kaldık." ifadesini kullanmıştı.

Eski milletvekili Duveyle, katıldığı bir televizyon programında ise Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı ve o dönem Riyad Emiri olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilendirdiğini söylemiş ancak her iki taraf bu durumu yalanlamıştı.

Müslüman Kardeşler, Milletvekili, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te dün gözaltına alınan eski milletvekili serbest bırakıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:31:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt'te dün gözaltına alınan eski milletvekili serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]