Kuveyt'te Dünyanın En Uzun Bayrağı Yapıldı
50 dakika önce
Kuveyt'te 4 bin öğrencinin taşıdığı 2 bin 19 metrelik bayrak yapılarak, "dünyanın en uzun bayrağı" rekoru kırıldı.
Kuveyt
'te 4 bin öğrencinin taşıdığı 2 bin 19 metrelik bayrak yapılarak, "dünyanın en uzun bayrağı" rekoru kırıldı.
Kuveyt'te dünyanın en uzun bayrağı rekoru kırıldı. Yaklaşık 4 bin öğrencinin taşıdığı 2 bin 19 metrelik bayrak, Guinnes Rekorlar Kitabı gözlemcileri tarafından onaylandı. Kuveyt'in 58'inci milli günü olan 25 Şubat'ta yapılacak etkinlikler için hazırlanan bayrağı taşıyan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Mübarek El Kabir
Eğitim Müdürlüğüne kadar yürüdü.
Törene Milli Eğitim Bakanı
Dr. Hamid Al Azmi'nin yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı
ve İçişleri Bakanlığından gözlemciler ve uluslararası hakemler de katıldı. - KUVEYT
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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