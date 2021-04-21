- Kuveyt'te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü- Genç kadının cansız bedenini hastane önüne bıraktı - Son Dakika

- Kuveyt'te evlenme teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklayarak öldürdü

Genç kadının cansız bedenini hastane önüne bıraktı

KUVEYT - Kuveyt'te evlenmek istediği Sabah Al- Salem adlı kadından ret cevabını alan şahıs, kaçırıp bıçaklayarak öldürdüğü kadının cansız bedenini bir hastanenin önüne bıraktı.

Her geçen gün artan kadın cinayetlerinde adres bu kez Kuveyt. Sabah Al-Salem adlı kadınla evlenmek isteyen adı açıklanmayan şahıs, genç kadından aldığı ret cevabı aldı. Defalarda genç kadını ve ailesini tehdit eden adam, kadının şikayetinin ardından 5 ay önce gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan adam, mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından şahıs, Sabah Al-Salem adlı kadını önce kaçırdı, daha sonra bıçaklayarak öldürdüğü kadının cansız bedenini de başkent Kuveyt'teki bir hastanenin önüne bıraktı. Olayın ardından, gözaltına alınan şahıs ifadesinde Salem'i öldürdüğünü itiraf etti.

Ölüm haberini alan Salem'in annesi ve kız kardeşi hastanede sinir krizi geçirdi. İsyan eden Salem'in annesi ve kız kardeşi, "Gördünüz mü? İşte korktuğumuz oldu, kızımızı öldürdü. Salem'i defalarca bıçakladı. Söyledik ama kimse bize inanmadı" dedi.