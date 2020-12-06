Kuveyt'te halk sandık başında - Son Dakika

Kuveyt'te halk sandık başında

06.12.2020 00:58
Kuveyt'te halk sandık başında, System.String[]

Kuveyt'te halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Kuveyt'te halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Kuveyt'te halk parlamento seçimleri için korona virüs salgının gölgesinde sandık başına gitti. Seçimler korona virüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler altında gerçekleştiriliyor. Önlemler kapsamında, maske takmak zorunlu olurken, seçmenlerin oy kullanmadan önce farklı noktalarda ateşi ölçülüyor. 326 adayın bulunduğu seçimler için ülke genelinde 102 sandıkta 567 bin seçmen oy verecek.

Seçimlerde, aktif Covid-19 vakası olan vatandaşlarında oy kullanabilecekleri özel sandıklar kuruldu. Covid-19 vakalarına özel kurulan sandıkta görevli olan yetkililer, koruyucu giysiler ile görevlerini yerine getiriyor.

Kuveyt'te Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından onun yerine gelen Şeyh Nawaf Al Ahmad Al Sabah'ın Eylül ayında göreve başlamasından bu yana ülkede yapılan ilk parlamento seçimi gerçekleştiriliyor. Kuveyt'te toplam vaka sayısı 143 bin 917'ye, toplam can kaybı ise 886'ya ulaştı. - KUVEYT

Koronavirüs, Parlamento, Sandık, Kuveyt, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuveyt'te halk sandık başında - Son Dakika


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