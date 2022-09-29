Kuveyt'te halk, ulusal meclis üyelerini seçmek için sandık başında - Son Dakika
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Kuveyt'te halk, ulusal meclis üyelerini seçmek için sandık başında

29.09.2022 10:24
Kuveyt'te halk, ulusal meclis üyelerini seçmek için sandık başında

Kuveyt'te halk, ulusal meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Kuveyt'te halk, ulusal meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, vatandaşlar yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar devam edecek.

Sandığa gidecek 795 bin 911 seçmen, 305 adaydan parlamento üyesi 50 kişiyi seçecek.

Parlamento 10 yılda 10 kez feshedildi

Ülkede 23 Ocak 1963 tarihinde kurulan ve görev süresi 4 yıl olan Kuveyt Millet Meclisi, doğrudan genel seçimle halk tarafından seçilen 50 üyeden oluşuyor.

Seçimlerde genellikle ülke, her bölgeden 10 temsilci seçilmek üzere 5 bölgeye ayrılıyor. 2012 yılının sonuna kadar her seçmen 4 aday için oy kullanma hakkına sahipti. Bu tarihten itibaren oy hakkı her Kuveytli için bir oy ile sınırlandırıldı.

Seçme hakkını elde etme yaşının 21 olduğu Kuveyt'te, Ulusal Muhafız üyeleri dışında askerler oy kullanma hakkına sahip değil.

Meclis üyesi olarak seçilmeyen bakanlar, seçilmiş meclis üyelerinin üçte birini geçmemeleri kaydıyla görevleri dolayısıyla üye olarak kabul edilir.

Kuveyt parlamentosu, kuruluşundan bu yana birçok siyasi krize tanık oldu ve birçok dönüm noktasından geçti. Bazı krizler ilki 2011'de ve sonuncusu 2022'de olmak üzere meclisin on kez feshedilmesine yol açtı. Meclisin feshi genellikle emirlik veya yargı kararı ile gerçekleştirildi.

Kuveyt anayasası, meclisin feshedilmesinin nedenlerinin emirlik kararnamesince açıklığa kavuşturulmasını şart koşuyor ve aynı nedenlerle meclisin bir daha feshedilemeyeceğini öngörüyor.

Meclisin feshine karar verilirse, feshin ilanından itibaren iki ayı geçmemek üzere yeni seçim yapılması gerekiyor. Belirlenen tarihlerde yeni seçimlerin yapılamaması durumunda meclis tüm anayasal yetkileriyle yeniden göreve dönebilir.

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Kaynak: AA

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