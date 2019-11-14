Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te hükümet parlamentoda gerçekleşen soruşturma oturumunun ardından istifa etti.



Kuveyt Haber Ajansı KUNA, Başbakan Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es- Sabah'ın bu sabah Kuveyt emirine istifasını sunduğunu açıkladı. Hükümet üyelerinin istifasını parlamentoda gerçekleşen soruşturma oturumundan sonra Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'a verdiği belirtildi.



Hükümet üyeleri için bir dizi soruşturmanın sürdüğü anlarda hükümet istifasını sundu. Salı günü ise Kuveyt'in Kamu İşleri Bakanı Jenan Ramazan, 10 milletvekilinin kendisine karşı güvensizlik kararı alması sonrasında istifa etmişti.



Kuveyt emirinin, Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasını kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. - KUVEYT