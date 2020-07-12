Kuveyt'te hükümete 65 milyar dolar borçlanma izni veren yasa tasarısı görüşüldü - Son Dakika

Kuveyt'te hükümete 65 milyar dolar borçlanma izni veren yasa tasarısı görüşüldü

Kuveyt Ulusal Meclisi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu, hükümete 30 yıllığına 20 milyar dinar (65 milyar dolar) borçalanma izni veren yasa tasarısını görüştü.

Kuveyt Ulusal Meclisi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu, hükümete 30 yıllığına 20 milyar dinar (65 milyar dolar) borçalanma izni veren yasa tasarısını görüştü.

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Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon Başkanı Safa el-Haşim, 2017'den bu yana gündemde olan ve hükümete iç ve uluslararası piyasalardan 30 yıllığına 65 milyar dolar borçlanma izni veren yasa tasarısının görüşüldüğünü belirtti.

Kuveyt'in ekonomik ve mali durumunun güçlü, zengin bir ülke olduğunu ve bu nedenle borçlanma hakkı bulunduğunu vurgulayan Haşim, "Ancak bu borçlanma, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine dönük bir planın bulunması ve geri ödeme şeklinin açıklanması durumunda sağlıklı olacaktır." ifadesini kullandı.

Hükümetin, 65 milyar doların yaklaşık 8 milyar dinarlık (26 milyar dolar) kısmını kamu borcuna ve cari açığın kapatılmasına tahsis etmek istediğini aktaran Haşim, ulusal varlık fonlarının ve petrol fiyatlarının değerinde düşüş yaşandığı bir dönemde borçlanmanın doğru bir karar olmadığını dile getirdi.

Haşim, "Kuveyt'in ekonomik itibarına itimat ederek böyle bir adım atmak risk içermektedir ve ödeme yapılamaması durumunda bu, ülkenin uluslararası kredi notuna zarar verir." dedi.

Kuveyt bütçesi, petrol fiyatlarının düşmesi ve son olarak da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkileri nedeniyle açık veriyor.

Kuveyt hükümeti, Ekim 2017'den bu yana yeni borçlanma yasasını meclisten geçirme konusunda sıkıntı yaşıyor.

Kuveyt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt'te hükümete 65 milyar dolar borçlanma izni veren yasa tasarısı görüşüldü - Son Dakika Ekonomi
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