Kuveyt'te iki kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tespit edildi - Son Dakika

Kuveyt'te iki kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türü tespit edildi
19.01.2021 15:41
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki kişide İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki kişide İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened yaptığı yazılı açıklamada, yapılan testler sonucunda iki kişinin testinin pozitif çıktığı belirtilerek ülkede ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, testlerin Kuveyt Havaalanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi.
Sened açıklamada ayrıca, "Mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edilen kişiler, uygulanan protokoller gereği karantinaya alınmıştır." ifadelerine yer verdi.
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