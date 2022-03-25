Kuveyt'te ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası 8 ülkeden 32 boksörün katılımıyla başladı.
Yerel basındaki haberlere göre, Kuveyt Boks Federasyonu sponsorluğunda ilk kez düzenlenen şampiyona federasyona ait başkentin güneyinde Sabah el-Salim bölgesindeki spor salonunda yapılıyor.
Suudi Arabistan, Mısır, Almanya, Nijerya, Ürdün, Tunus ve Lübnan'dan 25 boksörün katıldığı turnuvada, Kuveyt'ten de 7 boksör yarışıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı - Son Dakika