Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı

25.03.2022 01:22
Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı

Kuveyt'te ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası 8 ülkeden 32 boksörün katılımıyla başladı.

Kuveyt'te ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası 8 ülkeden 32 boksörün katılımıyla başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Kuveyt Boks Federasyonu sponsorluğunda ilk kez düzenlenen şampiyona federasyona ait başkentin güneyinde Sabah el-Salim bölgesindeki spor salonunda yapılıyor.

Suudi Arabistan, Mısır, Almanya, Nijerya, Ürdün, Tunus ve Lübnan'dan 25 boksörün katıldığı turnuvada, Kuveyt'ten de 7 boksör yarışıyor.

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Kuveyt, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı - Son Dakika


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