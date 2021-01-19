Kuveyt'te, İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu tespit edildi - Son Dakika

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan korona virüs mutasyonu Kuveyt'te tespit edildi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türü yayılmaya devam ediyor. Kuveytli yetkililer, ülkede Covid-19 mutasyonunun ülkede görüldüğünü açıkladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı, mutasyonlu vakaların İngiltere'den gelen 2 kişide tespit edildiğini duyururken, "2 vakanın İngiltere'de yaptığı PCR testi negatifti. Ancak Kuveyt'te yapılan testlerde mutasyonlu korona virüs tespit edildi" ifadesini kullandı. Kişiler hakkında daha fazla açıklama yapılmazken, karantina altına alındıkları vurgulandı.

Kuveyt'te toplam korona virüs vaka sayısı 158 bin 244'e ulaşırken, ülkede korona virüsten kaynaklanan can kaybı 948 olarak açıklandı.

(Muhammed Rabah/İHA)