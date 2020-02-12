Kuveyt'te inşaat sahasında toprak kayması: 4 ölü - Son Dakika
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Kuveyt'te inşaat sahasında toprak kayması: 4 ölü

6 saat önce

Kuveyt'in güneybatısında konut inşa edilen bir sahada toprak kayması sonucu 4 işçi öldü, 3'ü yaralandı.

Kuveyt'te inşaat sahasında toprak kayması: 4 ölü, System.String[]

Kuveyt'in güneybatısında konut inşa edilen bir sahada toprak kayması sonucu 4 işçi öldü, 3'ü yaralandı.

Kuveyt İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu Nepal uyruklu 4 işçinin öldüğü, biri Nepal, ikisi Hindistan uyruklu 3 işçinin yaralandığı, 3 işçinin de göçük altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, toprak altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kamu İşleri ve İskan Bakanı Rana Abdullah Abdurrahman el-Faris de olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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