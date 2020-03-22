Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi - Son Dakika

Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi

7 saat önce

Kuveyt'te korona virüs nedeni ile alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yürürlüğe girdi.

Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi, System.String[]

Kuveyt'te korona virüs nedeni ile alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı yürürlüğe girdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Kuveyt, korona virüs nedeni ile önlemleri arttırmaya devam ediyor. Kuveyt makamları korona virüs önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan ederken, resmi kurumlara verdiği tatili iki hafta daha uzatma kararı aldı. Kuveyt yerel saati ile 17.00 ile 04.00 arasında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmesinin ardından ülkede hayat durma noktasına geldi. Polis ekipleri sokaklarda devriye atarak, yasağın uygulanmasına destek veriyor.


Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Al-Sanad, yaptığı açıklamada korona virüs vakalarının son 24 saatte 12 kişi artarak 188'e ulaştığını açıkladı. - KUVEYT

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı         
15:50
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü         
14:42
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 01:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt'te kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]