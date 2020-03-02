Kuveyt'te korona vakası sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt'te korona vakası sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika

Kuveyt'te korona vakası sayısı 56'ya yükseldi

6 saat önce

Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 56'ya yükseldi.

Kuveyt'te korona vakası sayısı 56'ya yükseldi, System.String[]

Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 56'ya yükseldi.


Çin'den yayılan korona virüsü nedeniyle vaka sayısı hızla artıyor. Kuveytli yetkililer, ülkedeki korona virüsü vaka sayısı 56'ya yükseldi. Kuveyt Sağlık Bakan Yardımcısı Buthaina Al-Mudhaf, basın toplantısında son 24 saat içinde 10 yeni korona virüs vakası kaydedildiğini açıkladı. Kuveytli Bakan, yeni tespit edilen vakaların İran'dan geldiğini ifade ederek hastaların stabil olduğunu ekledi. Bütün vakaların karantinaya alındığını ve durumu sürekli olarak takip edildiğini vurgulayan Bakan Al-Mudhaf, virüsün ülkede yayılmaması için gerekli ve acil önlemlerin alındığını söyleyerek, Kuveyt halkını kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda uyardı.


Öte yandan, Kuveyt İran'dan yaklaşık 8 yüz vatandaşını tahliye etti. - KUVEYT

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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