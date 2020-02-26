Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

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Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 25'e yükseldi
6 saat önce
Kuveyt'te 13 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 25'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
Kuveyt'te 13 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 25'e yükseldi.
Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsünde bilanço artıyor. Kuveyt Sağlık Bakanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkedeki toplam vaka sayısının 25'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada, doğrulanan vakaların, daha önce İran'a seyahat etmiş kişiler ile bağlantısı kişiler olduğu da ifade edildi. - KUVEYT
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