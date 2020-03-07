Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika
Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 61'e yükseldi
6 saat önce
Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısının 61'e çıktığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısının 61'e çıktığı açıklandı.
Çin'de ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 61'e yükseldiği duyuruldu. Yeni vakalardan 3'ünün İran'a seyahatle bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, virüs taşıdığı tespit edilen kişilerin en yüksek sağlık standartlarına göre gözlem altında tutulduğu ifade edildi. - KUVEYT
Son Dakika En trajik görüntü! Koronavirüs 60 yıllık çifti birbirinden ayırdı Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti