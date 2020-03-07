Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika
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Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 61'e yükseldi

6 saat önce

Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısının 61'e çıktığı açıklandı.

Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısı 61'e yükseldi, System.String[]

Kuveyt'te korona virüsü vaka sayısının 61'e çıktığı açıklandı.


Çin'de ortaya çıkan korona virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Kuveyt Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 61'e yükseldiği duyuruldu. Yeni vakalardan 3'ünün İran'a seyahatle bağlantılı olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, virüs taşıdığı tespit edilen kişilerin en yüksek sağlık standartlarına göre gözlem altında tutulduğu ifade edildi. - KUVEYT

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
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