Kuveyt'te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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Kuveyt'te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
6 saat önce
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede ikamet eden bir Bangladeş vatandaşının vefat etmesiyle Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini belirtti.
Ülkede 62 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 469'a yükseldiğini ifade eden Sened, 93 kişinin ise hastalığı atlatarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:32 Kaynak: AA
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