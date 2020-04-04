Kuveyt'te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede ikamet eden bir Bangladeş vatandaşının vefat etmesiyle Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini belirtti.

Ülkede 62 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 469'a yükseldiğini ifade eden Sened, 93 kişinin ise hastalığı atlatarak sağlığına kavuştuğunu kaydetti.