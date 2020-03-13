Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazı kılınmayacak - Son Dakika
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Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazı kılınmayacak

6 saat önce

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma riskine karşı cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmayacak.

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazı kılınmayacak, System.String[]

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma riskine karşı cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmayacak.

Kuveyt Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkedeki camilerde yeni bir duyuruya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı ve cuma hutbelerinin okunmayacağı belirtildi.

Kararın ülkedeki sağlık kurumlarının yönlendirmeleri ve Bakanlığa bağlı fetva kurulunun izni üzerine alındığına işaret edilen açıklamada, salgın hastalıklar nedeniyle Müslümanların mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınabileceği aktarıldı.

Kuveyt'te bugüne kadar 80 Kovid-19 vakası görüldüğü açıklanmıştı.

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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