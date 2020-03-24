Kuveyt'te koronavirüsü "kasten" bulaştıranlara hapis ve para cezası getiriliyor - Son Dakika
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Kuveyt'te koronavirüsü "kasten" bulaştıranlara hapis ve para cezası getiriliyor

25 dakika önce

Kuveyt Parlamentosu, ülkede salgın hastalıklardan korunmanın kurallarını belirleyen yasada değişiklik yaparak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) başkalarına "kasten" bulaştıranlara çeşitli hapis ve para cezaları verilmesi kararı aldı.

Kuveyt'te koronavirüsü

Kuveyt Parlamentosu, ülkede salgın hastalıklardan korunmanın kurallarını belirleyen yasada değişiklik yaparak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) başkalarına "kasten" bulaştıranlara çeşitli hapis ve para cezaları verilmesi kararı aldı.

Parlamento'daki oylamaya katılan 57 milletvekilinin 56'sının "evet" oyuyla kabul edilen değişikliğe göre, koronavirüsü başkalarına "kasten" bulaştıran kişi hakkında 10 yıla kadar hapis ve 30 bin dinar (yaklaşık 100 bin dolar) para cezası verilecek.

Ayrıca hükümetin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için aldığı önlemlere uymayanlar da 6 aya kadar hapis ve 10 bin dinara (yaklaşık 33 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Bankalar kredi borçlarını 6 ay erteledi

Öte yandan, Kuveyt Bankalar Birliği, koronavirüsle mücadele kapsamında bireysel müşterilerin yanı sıra küçük, orta ve mikro işletmelerin kredi taksitlerini 6 ay ertelediğini duyurdu.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, gecikmeden kaynaklanacak finansal maliyetlerin ülkedeki bankacılık sistemi tarafından üstlenileceği ve müşteriden faiz veya kar payı alınmayacağı kaydedildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı bugün, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 191'e yükseldiğini duyurmuştu.

Parlamento, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:10 Kaynak: AA

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