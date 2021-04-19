Kuveyt'te Kovid-19'la mücadele için kısmi sokağa çıkma yasağı ramazan boyunca devam edecek - Son Dakika

Kuveyt'te Kovid-19'la mücadele için kısmi sokağa çıkma yasağı ramazan boyunca devam edecek

19.04.2021 19:13
Kuveyt'te Kovid-19'la mücadele için kısmi sokağa çıkma yasağı ramazan boyunca devam edecek, System.String[]

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı, ramazan ayı sonuna kadar uzatıldı.

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı, ramazan ayı sonuna kadar uzatıldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, ülkede salgının yayılması durumunun yeniden değerlendirilmesinin ardından alınan önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Karara göre halihazırda uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, ramazan ayının sonuna kadar uzatılacak.

Böylece ramazan ayı boyunca ülkede her gün yerel saatle 19.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kuveyt hükümeti, salgınla mücadele kapsamında aldığı ve mart ayında uygulamaya başladığı kısmi sokağa çıkma yasağını, sonuncusu 22 Nisan'a kadar olmak üzere iki kere uzatmıştı.

Ülkede son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 1448'e, vaka sayısı 256 bin 987'ye, iyileşen sayısı ise 240 bin 465'e yükseldi.

Sokağa Çıkma Yasağı, Kabine, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Kovid-19'la mücadele için kısmi sokağa çıkma yasağı ramazan boyunca devam edecek - Son Dakika


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