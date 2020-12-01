Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle seçim kampanyaları sosyal medya üzerinden yapılıyor - Son Dakika

Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle seçim kampanyaları sosyal medya üzerinden yapılıyor

01.12.2020 15:17
Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle seçim kampanyaları sosyal medya üzerinden yapılıyor, System.String[]

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçim için yarışan adayların seçim maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşiyor.

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçim için yarışan adayların seçim maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşiyor.

Kuveyt parlamentosundaki 50 sandalye için yarışan 33'ü kadın 395 aday, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında seçim vaatlerini, meydanlar yerine Twitter, Instagram, Snap Chat ve Youtube gibi sosyal medya platformlarında aktarıyor.

AA muhabirine konuşan reklam şirketi sahibi Abdullah el-Avad, "Seçim vaktinin yaklaşmasıyla sosyal medya kullanımı hareketlendi." dedi.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen seçim kampanyası paketlerinin 30 bin ile 150 bin dolar arasında değiştiğini söyleyen Avad, bazı aktif sosyal medya platformlarının seçim kampanyası yürütülmesi karşılığında adaylardan yüksek rakamlar isteyebileceğine işaret etti.

Milletvekili adaylardan Aliye el-Halid ise çeşitli sosyal medya platformlarının adayların seçmenlere programlarını anlatmada büyük rol oynadığını söyledi.

Halid, "Bazı adaylar, reklam ve medya tanıtımındaki önemi nedeniyle tüm çalışma ekiplerini sosyal medya platformlarının hesaplarını yönetmeye tahsis ediyor." dedi.

"Daha geniş kitlelere ulaşmak mümkün"

Başka bir aday Ahmed el-Hamed de sosyal medya kullanımının farklı yaşlardaki seçmenlere özellikle de gençlere ulaşmak için çok önemli bir araç halini aldığını kaydetti.

"Adaylar, görüşlerini, programlarını ve planlarını sosyal medya platformlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor." diyen Ahmed, bu yöntemin eskiden olduğu gibi kitlelere hitaben yapılan konuşmaların ve geleneksel yöntemlerin sınırlarını aşacağına dikkati çekti.

Kuveyt Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde görev yapan Fevvaz el-Acemi de salgının, seçim kampanyalarında kullanılan araçların değişmesine yol açtığını söyledi.

Aynı üniversitede Antropoloji ve Sosyoloji Profesörü Muhammed el-Haddad da geleneksel seçim yöntemlerinin Kovid-19 sebebiyle kullanılamamasının yeni medya piyasasında canlanmaya yol açtığını ifade etti.

"Para kazanma mevsimi"

İsmini vermek istemeyen Kuveytli bir Twitter fenomeni ise, genel seçimleri "para kazanma mevsimi" şeklinde nitelendirdi.

Tek bir paylaşımın yaklaşık 350 ile 950 dolar arasında değiştiğine işaret eden Kuveytli fenomen, fiyatın hesabın popülaritesi, takipçi sayısı ve yayınlanan mesajın kalitesine göre değiştiği bilgisini paylaştı.

Kuveyt'te son olarak 2016'da yapılan seçimlerle belirlenen Ulusal Meclis üyelerinin seçimi için 5 Aralık'ta sandık başına gidilmesi bekleniyor.

Kuveyt Ulusal Meclisi, devletteki yasama organını temsil ediyor. Yasama ve yasaların yürütme tarafından uygulanmasını denetleme yetkisine sahip Ulusal Meclis'te seçimle göreve gelen 50 üye bulunuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle seçim kampanyaları sosyal medya üzerinden yapılıyor - Son Dakika


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