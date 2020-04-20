Kuveyt'te mahsur kalan Mısırlı işçilerin çağrısına Sisi'den yanıt - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle Mısır ile Kuveyt arasındaki uçuşlar iptal olunca Kuveyt'te mahsur kalan Mısırlı işçiler Mısırlı yetkililere seslendi. Çağrının ardından Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi tahliyeler için bir takvim yapıldığını söyledi.



Dünya çapında korona virüsü salgını hızla yayılırken Mısır tedbir kapsamında Kuveyt ile uçuşlarını iptal etmişti. Kuveyt'te mahsur kalan işçiler zor durumda olduklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini ifade ederek sosyal medyada yayınladığı videolar yoluyla yetkililere ulaşmaya çalıştı. Çağrıyı duyan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi açıklama yaparak, "Yurt dışında mahsur kalanları geri getirme takvimini açıklayacağız" dedi.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi kabine toplantısında, gerekli tedbirleri ve korona ile yüzleşme planını dikkate alarak yurt dışında kalan Mısırlıların geri dönüşü için bir takvim oluşturulacağını ifade etti.



Öte yandan Göç Bakanı ve Yurtdışındaki Mısır İşleri Nabila Makram, yurt dışındaki işçileri anlayışlı olmaya çağırdı. Mısırlı yetkililer tüm Mısırlıları yurt dışına geri döndürmek istediğini vurguladı, ancak devletin kapasitesinin ve var olan zorlukların farkında olmak gerektiğini belirtti. - KUVEYT