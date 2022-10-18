Posta, Telgraf ve Telefon Bakanlığı'nda telgraf ve telefon işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Sadun, 1968'den 1976'ya kadar Kuveyt Futbol Federasyonu'na başkanlık etmişti.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Milletvekili, Futbol, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te Meclis Başkanlığı'na Ahmed Abdulaziz es-Sadun seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.