Kuveyt'te Meclis Başkanlığı'na Ahmed Abdulaziz es-Sadun seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuveyt'te Meclis Başkanlığı'na Ahmed Abdulaziz es-Sadun seçildi

18.10.2022 15:49
Kuveyt'te Meclis Başkanlığı'na Ahmed Abdulaziz es-Sadun seçildi

Kuveyt Meclisi, 17. yasama dönemi için Milletvekili Ahmed Abdulaziz es-Sadun'u başkan olarak seçti.

Kuveyt Meclisi, 17. yasama dönemi için Milletvekili Ahmed Abdulaziz es-Sadun'u başkan olarak seçti.

Kuveyt'te genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan yeni Meclis'te başkanlığa Sadun seçildi.

Posta, Telgraf ve Telefon Bakanlığı'nda telgraf ve telefon işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Sadun, 1968'den 1976'ya kadar Kuveyt Futbol Federasyonu'na başkanlık etmişti.

Yeni Meclis'in açılış oturumu, Veliaht Prens ve Emir Yardımcısı Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın katılımıyla yapılmış, Meşal milletvekillerine hitaben bir konuşma yapmıştı.

Ülkede 29 Eylül'de sandık başına giden halk, 50 kişilik Meclis üyelerini seçmişti.

Ulusal Meclis'i 17. yasama döneminin ilk olağan oturumu için toplanmaya çağıran kararname 9 Ekim'de yayınlanmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Cep Telefonu, Milletvekili, Futbol, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Meclis Başkanlığı'na Ahmed Abdulaziz es-Sadun seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 22:05:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kuveyt'te Meclis Başkanlığı'na Ahmed Abdulaziz es-Sadun seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement