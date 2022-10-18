Kuveyt'te Meclis Başkanlığı'na Ahmed Abdulaziz es-Sadun seçildi

Kuveyt Meclisi, 17. yasama dönemi için Milletvekili Ahmed Abdulaziz es-Sadun'u başkan olarak seçti.
Kuveyt'te genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan yeni Meclis'te başkanlığa Sadun seçildi.
Posta, Telgraf ve Telefon Bakanlığı'nda telgraf ve telefon işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Sadun, 1968'den 1976'ya kadar Kuveyt Futbol Federasyonu'na başkanlık etmişti.
Yeni Meclis'in açılış oturumu, Veliaht Prens ve Emir Yardımcısı Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın katılımıyla yapılmış, Meşal milletvekillerine hitaben bir konuşma yapmıştı.
Ülkede 29 Eylül'de sandık başına giden halk, 50 kişilik Meclis üyelerini seçmişti.
Ulusal Meclis'i 17. yasama döneminin ilk olağan oturumu için toplanmaya çağıran kararname 9 Ekim'de yayınlanmıştı.
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