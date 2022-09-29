Kuveyt'te Millet Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı - Son Dakika
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Kuveyt'te Millet Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı

29.09.2022 21:36
Kuveyt'te Millet Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı

Kuveyt'te Millet Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimde sandıklar kapandı.

Kuveyt'te Millet Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimde sandıklar kapandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, parlamentodaki 50 sandalye için 305 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi.

Kuveyt Enformasyon Bakan Yardımcısı Mazin el-Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçime halkın yoğun katılım gösterdiğini belirtmişti.

YORUMLAR
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Kuveytli Bakan Yardımcısı, Millet Meclisi seçimlerine yoğun ilgi olduğunu söyledi Kuveytli Bakan Yardımcısı, Millet Meclisi seçimlerine yoğun ilgi olduğunu söyledi Kuveyt'te halk, ulusal meclis üyelerini seçmek için sandık başında Kuveyt'te halk, ulusal meclis üyelerini seçmek için sandık başında
Kaynak: AA

Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Millet Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt'te Millet Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı - Son Dakika
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