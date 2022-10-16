Kuveyt'te milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden hükümette revizyona gidilecek - Son Dakika
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Kuveyt'te milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden hükümette revizyona gidilecek

16.10.2022 22:18
Kuveyt'te milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden hükümette revizyona gidilecek

Kuveyt'te 11 gün önce kurulan ancak milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden 41. hükümette revizyona gidilmesine karar verildi.

Kuveyt'te 11 gün önce kurulan ancak milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden 41. hükümette revizyona gidilmesine karar verildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, konuya ilişkin bir emirlik kararnamesi çıkardı.

Kararnamede, Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki hükümetin, 5 Ekim'de kurulduğu ancak ertesi gün istifa ettiği ifade edildi.

Veliaht Prensin, Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki kabinede revizyona gidilmesine karar verdiği aktarıldı.

Yerel medyaya göre, 41. hükümetteki bakanlar, milletvekillerinin itirazı üzerine görevlerini devralamamıştı. Bunun üzerine Başbakan Ahmed Nevvaf, yeni kabine üzerinde anlaşmaya varmak için geçen hafta milletvekilleriyle istişarelere başlamıştı.

Ahmed Nevvaf başbakanlığında kurulan hükümetler

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 1 Ağustos'ta kurulmuş, 2 Ağustos'ta da "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" parlamento feshedilmişti.

Ülkede yeni yasama organının (Millet Meclisi) belirlenmesi için 29 Eylül'de seçimlere gidilmiş, seçimlerin ardından Ahmet Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 2 Ekim'de istifa etmiş ve yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak göreve devam etmişti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, 5 Ekim'de Başbakan Ahmed Nevvaf'ı yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'te milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden hükümette revizyona gidilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuveyt'te milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden hükümette revizyona gidilecek - Son Dakika
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