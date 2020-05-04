Kuveyt'te oturum izni olmayan Mısırlılar, gösteri düzenledikleri için gözaltına alındı - Son Dakika

Kuveyt'te oturum izni olmayan ve ülkelerine dönmek için gösteri düzenleyen Mısırlı işçiler gözaltına alındı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, oturum izinleri olmadığı için kamplarda yaşamak zorunda kalan Mısırlıların gösteri düzenleyerek asayişi bozdukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları bildirildi.

Açıklamada, "Ayaklanma ve kargaşa çıkartılması üzerine güvenlik güçleri müdahale etmiş ve olaya karışan kişiler yasal işlem başlatılmak üzere gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kaç kişinin gözaltına alındığına dair net bilgi verilmedi.

Kuveyt'in batısındaki Kebed kampında kalan Mısırlı işçiler, birkaç gün öncesinde ülkelerine dönmek için protesto başlatmıştı.

Sosyal medyada da paylaşılan bazı görüntülerde, Kebed kampında toplanan kalabalık Mısırlı grubun, "Bir, iki, nerede Büyükelçi", "Dönmek istiyoruz" şeklinde sloganlar attığı görülmüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık iki ay önce Kuveyt makamları ülkede yaşayan ancak oturum izni olmayan yabancı işçilerin başvurmaları halinde para cezası kesilmeksizin ülkelerine dönmelerine izin verileceğini duyurmuştu. Bu başvurular sırasında Kovid-19 nedeniyle uçak seferleri durdurulduğu için geri dönüş işlemleri gerçekleşmedi.

Öte yandan Mısır Göç Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, birçok ülkeden dönecek Mısırlılar için istisnai 22 uçak seferi düzenleneceğini kaydetmişti.