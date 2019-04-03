Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı
59 dakika önce
Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Kuveyt
'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Kuveyt'in başkentinin güneyinde yer alan Abdullah petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülen yangına 4 itfaiye ekibi müdahale etti. Saatlerce süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC) Başkanı Walid Khalid El-Badir, yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Abdullah petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Badir, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi. - KUVEYT
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:28 Kaynak: İHA
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