Son Dakika Haberleri: Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

59 dakika önce

Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı, System.String[]
Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Kuveyt'in başkentinin güneyinde yer alan Abdullah petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülen yangına 4 itfaiye ekibi müdahale etti. Saatlerce süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC) Başkanı Walid Khalid El-Badir, yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Abdullah petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Badir, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi. - KUVEYT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:28 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kuveyt, 3. Sayfa
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