Son Dakika Haberleri: Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

19 dakika önce

- Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktıKUVEYT - Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.

- Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktı

KUVEYT - Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Kuveyt'in başkentinin güneyinde yer alan Abdullah petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülen yangına 4 itfaiye ekibi müdahale etti. Saatlerce süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Walid Khalid El-Badir, yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Abdullah petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Badir, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

Kuveyt, Güncel
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