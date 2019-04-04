Kuveyt'te Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı
19 dakika önce
- Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktıKUVEYT - Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.
- Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktı
KUVEYT - Kuveyt'te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Kuveyt'in başkentinin güneyinde yer alan Abdullah petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülen yangına 4 itfaiye ekibi müdahale etti. Saatlerce süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Walid Khalid El-Badir, yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Abdullah petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Badir, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
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