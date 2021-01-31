Kuveyt'te Rus iş kadını ve Kuveytli ortağına "zimmete para geçirme" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Kuveyt Temyiz Mahkemesi, Rus asıllı bir iş kadını ile Kuveytli ortağını "zimmete para geçirme" suçundan 15'er yıl hapis ve 7.6 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

Temyiz Mahkemesi, 2017'de zimmete para geçirme suçundan tutuklanan Rus iş kadını Marsha Lazareva ve ortağı Said Deşti hakkındaki nihai kararı açıkladı.

Davaya bakan avukat Abdullah el-Kenderi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mahkeme'nin, Lazareva ile Deşti hakkındaki 15'er yıl hapis cezası ile 2 milyon 138 bin dinar (7.6 milyon dolar) para cezasını onayladığını belirtti.

Büyük bir taşımacılık şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Deşti ile Yardımcısı Lazareva 2017'de söz konusu şirketin fonundan ve Kuveyt Limanlar Dairesi yatırım fonundan zimmetlerine para geçirme suçundan tutuklanmıştı.

Lazareva, Haziran 2019'da 20 milyon dinar (65 milyon dolar) kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kuveyt Ceza Mahkemesi, Kasım 2019'da Deşti ve Lazareva için 15'er yıl hapis cezası vermiş, bu karar İstinaf Mahkemesi tarafından Haziran 2020'de onaylanmıştı.

Lazareva, Kasım 2019'da Kuveyt'teki Rus Büyükelçiliğine sığınmıştı, Deşti ise halen tutuklu bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce Lazareva için "adil yargılama" talebinde bulunmuştu.