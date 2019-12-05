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Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın

7 saat önce

Kuveyt'in sanayi bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 10 bin metrekarelik alan kül oldu.

Kuveyt'te sanayi bölgesinde yangın, System.String[]

Kuveyt'in sanayi bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 10 bin metrekarelik alan kül oldu.


Kuveyt'in Fervaniya bölgesinde bulunan sanayi bölgesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Sanayi bölgesindeki 8 farklı bölgeye sıçrayan alevler 10 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Yerel kaynaklar, gece saat 01.15'te başlayan yangın sebebiyle çok büyük maddi hasarın meydana geldiğini ifade etti. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangına yaklaşık 9 itfaiye ekibinin hala müdahale ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - KUVEYT

Kuveyt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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