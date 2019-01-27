Son Dakika Haberleri: Kuveyt'te Sarı Yelekli Protesto

Kuveyt'te Sarı Yelekli Protesto

25 dakika önce

- Kuveyt'te Sarı Yelekli protestoKUVEYT - Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla başlayan "Sarı Yelekliler" eylemleri Kuveyt'e de sıçradı.

- Kuveyt'te Sarı Yelekli protesto

KUVEYT - Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla başlayan "Sarı Yelekliler" eylemleri Kuveyt'e de sıçradı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım'da başlayan, ardından Belçika, Hollanda, İsrail gibi ülkelere de sıçrayan Sarı Yelekliler eylemleri bu kez de Kuveyt'te gerçekleşti. Kuveyt'te Elektrik ve Su Bakanlığı çalışanları, sarı yelek giyerek çalışma saatlerini protesto etti. Göstericiler, sabah 8'den 7'ye çekilen işbaşı saatlerinin adaletsiz olduğunu belirterek, eski sisteme geri dönülmesini talep etti.
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ve daha sonra Macron hükümetine yönelik isyana dönüşen "Sarı Yelekliler"in eylemleri sırasında can kayıpları yaşanmış, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Fransa, Kuveyt, Güncel
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