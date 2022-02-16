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Kuveyt'te Savunma ve İçişleri Bakanları istifalarını sundu - Son Dakika

Kuveyt'te Savunma ve İçişleri Bakanları istifalarını sundu

16.02.2022 22:14
Kuveyt'te Savunma ve İçişleri Bakanları istifalarını sundu

Kuveyt'te Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali es-Sabah ile İçişleri Bakanı Ahmed el-Mansur'un, Meclis üyelerinin gensoru uygulamasını "keyfi" olarak kullanmasına tepki amacıyla istifalarını sunduğu belirtildi.

Kuveyt'te Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali es-Sabah ile İçişleri Bakanı Ahmed el-Mansur'un, Meclis üyelerinin gensoru uygulamasını "keyfi" olarak kullanmasına tepki amacıyla istifalarını sunduğu belirtildi.

Yerli gazete El-Kabes'in konuyla ilgili haberinde istifalara ve nedenine ilişkin bilgi verildi.

Başbakan yardımcısı olan her iki bakanın istifalarını Başbakan Sabah el-Halid'e sunduğu kaydedilen haberde, Savunma Bakanı'nın, "anayasal araçların keyfi kullanılması nedeniyle istifa ettiklerini" söylediği aktarıldı.

Bakan'ın ayrıca, "Gensoru, anayasal bir haktır. Ancak şahsımın ve diğer bakanların halkın isteklerini gerçekleştiremediğini görüyorum. Meclisin uygulamaları bizi bunu yapmaktan alıkoyuyor." dediği ifade edildi.

El-Enba gazetesinin kaynaklarını açıklamadığı habere göre ise iki bakanın istifalarının kabul edilmesi durumunda hükümetin istifasının da ihtimal dahilinde olduğu kaydedildi.

Habere göre, bakanların istifa metninde, "Çalışmak ve reform yapmak imkansız hale geldi. Bu nedenle bu aşamada istifa etmeye ve başkalarına fırsat vermeye karar verdik." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Hükümetten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Savunma Bakanı Hamed, Ekim 2021'de ülke tarihinde ilk kez kadınların da askere alınmasına izin veren karar almıştı.

Kuveytli milletvekili Hamdan el-Azami ise 4 Ocak'ta Savunma Bakanı Şeyh Hamad'ın kadınların orduya alınmasına ilişkin kararı karşısında Meclise gensoru vermişti.

Savunma Bakanı, 26 Ocak 2022'de ise Fetva Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak kadınların orduya alınmasını onaylamıştı.

Öte yandan, El-Kabes gazetesinin 8 Şubat'ta yayınladığı ve Meclis'ten bir kaynağa dayandırdığı haberde, Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında gensoru verileceği bilgisi paylaşılmıştı.

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Süleyman Soylu, Başbakan, İstifa, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te Savunma ve İçişleri Bakanları istifalarını sundu - Son Dakika


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