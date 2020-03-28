Kuveyt'te STK'ler Kovid-19 mücadelesine destek için bağış kampanyası başlattı - Son Dakika

Kuveyt'te sivil toplum kuruluşları (STK), hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek için bağış kampanyası başlattı.

Uluslararası İslami Hayır Kurumu, 41 STK ile iş birliği içinde "Kuveyt'e hediye" sloganıyla bir günlük bağış kampanyası düzenledi.

Kampanya sözcüsü Halid eş-Şati, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es Sabah'ın çağrısı üzerine başlatılan kampanyanın, virüsle mücadelede toplumun tüm kesimleri arasında dayanışma sağlanması amacını taşıdığını söyledi.

Şati, kampanyayla hükümetin virüse karşı verdiği mücadele ve istihdam çabalarını desteklemeyi, Kuveyt'te virüsten etkilenen ailelere yardım etmeyi ve sağlık merkezlerine lojistik destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında şimdiye kadar 5,2 milyon Kuveyt Dinarı (16,6 milyon dolar) toplandığı ifade edildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ülkede 10 yeni vaka daha tespit edildiği, toplam vaka sayısının 235'e yükseldiği ve bu kişilerden 64'ünün iyileştiği kaydedilmişti.