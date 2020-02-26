Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi - Son Dakika
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Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi

20 dakika önce

Kuveyt'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.

Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi, System.String[]

Kuveyt'te, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 9'a yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni vakaların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan vaka sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.

Uçuşlar durduruldu

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Singapur ve Japonya ile tüm uçuşların virüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Kuveyt dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını ve spor müsabakalarını durdurma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kuveyt, ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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