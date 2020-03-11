Kuveyt'te ticari uçuşlar, Cezayir'de ise Roma'ya seferler askıya alınıyor - Son Dakika
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Kuveyt'te ticari uçuşlar, Cezayir'de ise Roma'ya seferler askıya alınıyor

6 saat önce

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde cuma gününden itibaren uluslararası havalimanındaki ticari uçuşları askıya alacağını açıkladı.

Kuveyt'te ticari uçuşlar, Cezayir'de ise Roma'ya seferler askıya alınıyor, System.String[]

Kuveyt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde cuma gününden itibaren uluslararası havalimanındaki ticari uçuşları askıya alacağını açıkladı.

Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Muzarram yaptığı açıklamada cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak uluslararası havalimanındaki ticari uçuşları askıya aldıklarını belirtti.

Muzarram, bu kararın Kuveytliler ile birinci derece akrabalarını taşıyan uçaklar ve kargo uçaklarını kapsamadığını kaydetti.

Sözcü ayrıca yarından itibaren iki hafta boyunca kamu ve özel hava yolları çalışanlarına izin verileceğini aktardı.

Koronavirüse yakalanan 3 kişi sağlığına kavuştu

Öte yandan Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es- Sabah, kendisinde virüs tespit edilen 3 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Sabah, bu kişilerle birlikte sağlığına kavuşanların sayısının 5'e ulaştığını belirtti.

Cezayir, Roma'ya uçuşları durduruyor

Cezayir yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında önleyici adımlar atmaya devam ediyor.

Cezayir Havayolları Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart Pazar gününden itibaren İtalya'nın başkenti Roma'ya uçuşların geçici olarak askıya alınacağı duyuruldu.

Şirket, dün de İtalya'nın Milano kentine uçuşları geçici olarak durdurmuştu.

Kuveyt'te güncellenmiş koronavirüs vaka sayısı 72, Cezayir'de ise 20 olarak açıklanmıştı.

Cezayir, Kuveyt, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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