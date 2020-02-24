Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk korona virüsü vakaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk korona virüsü vakaları - Son Dakika

Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk korona virüsü vakaları

7 saat önce

Körfez ülkeleri Kuveyt ve Bahreyn'de ilk korona virüsü vakaları doğrulandı.

Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk korona virüsü vakaları, System.String[]

Körfez ülkeleri Kuveyt ve Bahreyn'de ilk korona virüsü vakaları doğrulandı. Kuveyt'te 3, Bahreyn'de ise 1 kişide virüs tespit edildiği açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü bu kez Kuveyt'e ve Bahreyn'e sıçradı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan dönen 1 Suudi vatandaşı dahil olmak üzere 3 kişinin korona virüsü taşıdığı belirtildi. Söz konusu 3 vakanın, İran'ın Meşhed kentinden tahliye edilen 700 kişi arasında olduğu ifade edildi. Suudi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Suudi vatandaşının durumu hakkında Kuveytli yetkililerle iletişim halinde olunduğunu aktarıldı.


Bahreyn'de ise Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında korona virüsüne rastlandığı belirtildi. Hastanın özel bir tıbbi ekibin gözetiminde Ebrahim Khalil Kanoo Tıp Merkezine gönderildiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca, virüs bulunan ülkelerden gelen kişilerin 14 gün boyunca izlenmesi de dahil olmak üzere daha fazla önleyici tedbir alındığını da aktardı. - KUVEYT

Bahreyn, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: THY, koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu
Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Son dakika: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe'de koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt'te ve Bahreyn'de ilk korona virüsü vakaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]