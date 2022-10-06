Kuveyt Emiri, Başbakan Ahmed Nevvaf'ın istifasını 2 Ekim'de kabul etmiş ve yenisi kurulana kadar mevcut hükümeti geçici olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA

Abdullah Ali, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuveyt'te yeni hükumet kuruldu - Son Dakika

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