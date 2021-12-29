Kuveyt'te yeni hükümet yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

Kuveyt'te yeni hükümet, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Sabah, Başbakan Sabah Halid Hamed es-Sabah ve bakanları kabul etti.

Yeni hükümet, Veliaht Prens Sabah'ın huzurunda yemin ederek, göreve başladı.

Veliaht Prens Sabah, "Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın selam ve tebriklerini size iletmekten memnuniyet duyuyorum. Sorumluluğu paylaştığınız için sizleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Reform sürecini devam ettirmek, ekonomik programları uygulamak ve ülkede kalkınmayı ilerletmek için ekip ruhuyla ve gayretle çalışmayı gerektiren bir görevleri olduğunu vurgulayan Veliaht Prens, anayasaya bağlılıkla, ülkenin ve halkın çıkarına olan yasaları onaylamak ve uygulamak için yasama ve yürütme organları arasında yapıcı ve verimli iş birliği sağlanmasını beklediklerini kaydetti.

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Halid el-Hamed es-Sabah başkanlığında yeni hükümetin kurulduğuna ilişkin kararname yayımlamıştı.

Yeni hükümetin Halid el-Hamed es-Sabah başkanlığında kurulduğu kaydedilen kararnamede, eski hükümetteki Savunma, Dışişleri, Petrol, Eğitim, Vakıflar, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlarının yeni hükümette de görevlerine devam edeceği aktarılmıştı.

Kararnameye göre, İçişleri, Maliye ve Adalet Bakanlıklarının da aralarında bulunduğu 9 bakanlığa ise yeni isimler getirilmişti.

Kuveyt'te 15 Kasım 2020'de yayımlanan Emirlik kararnamesine göre, Veliaht Prens, Emir'in bazı anayasal yetkilerini kullanabiliyor. Veliaht Prens Sabah'ın yeni hükümetin kurulduğuna yönelik yayımladığı kararname de söz konusu Emirlik kararnamesine dayanıyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 2011'deki Meclis'e baskın davasında hapse mahkum edilen bazı muhalif milletvekilleri hakkında af ilan etmesinin ardından yine Halid el-Hamed es-Sabah başkanlığındaki önceki hükümet 8 Kasım'da istifasını sunmuştu.