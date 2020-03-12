Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vaka sayısı 80'e yükseldi - Son Dakika

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısının 80'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, ülkede görülen yeni tip koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.



Bu vakalarla, Kuveyt'te Kovid-19 görülen kişi sayısının 80'e çıktığını ifade eden Sened, 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu, 75 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti.



Kuveyt'te daha önce koronavirüs vaka sayısı 72 olarak açıklanmış, 5 kişinin sağlığına kavuştuğu duyurulmuştu.