Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi - Son Dakika
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Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi

6 saat önce

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 25'e yükseldi, System.String[]

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada, İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 25'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, hastaların karantina altında tutulduğu ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adımlar atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Singapur, Japonya, Güney Kore, Tayland, İtalya ve İran'la tüm uçuşları askıya almıştı. Ülkede ayrıca ulusal bayram kutlamaları ve spor müsabakalarının da durdurulması yönünde karar alınmıştı.

Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden; Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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