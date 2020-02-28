Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 45'e yükseldi - Son Dakika
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Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 45'e yükseldi

7 saat önce

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 45'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 45'e yükseldi, System.String[]

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 45'e yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin 43'ünün İran'dan geldiğini ve bu kişilerin 3 merkezde karantina altında tutulduğunu belirtti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 45'e yükseldiğini aktaran Mudaf, hastalara gerekli bakımın sağlandığını ve durumlarının iyi olduğu kaydetti.

Mudaf, vatandaşlara virüsün yayılmasını önlemek için uzmanların tavsiyelerine uyma çağrısı yaptı.


Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını 43 olarak açıklamıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.


Kuveyt'in yanı sıra Körfez ülkelerinden; Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görüldü.

Sağlık Bakanlığı, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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