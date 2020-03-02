Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 56'ya yükseldi - Son Dakika
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Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 56'ya yükseldi

6 saat önce

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs vakası 56'ya yükseldi, System.String[]

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, 10 kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 56'ya çıktığını belirtti.

Vakanın tespit edildiği 10 kişinin de İran'dan geldiğini ve karantina altında tutulduklarını söyleyen Mudaf, hastaların durumlarının iyi olduğu dile getirdi.

Mudaf, vatandaşlara virüsün yayılmasını önlemek için uzmanların tavsiyelerine uyma çağrısı yaptı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, dün ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını 46 olarak açıklamıştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, şubat ayı sonunda virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle dün Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerinin durdurulmasına karar vermiş, kararın, ülkede ikamet eden Mısırlıları kapsamadığı, bu kişilerin ülkelerine geri dönebileceği belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Kuveyt, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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