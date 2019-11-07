Son Dakika Haberleri: Kuveyt'te yolsuzlukla mücadele talebiyle gösteri düzenlendi
Son Dakika Güncel Kuveyt'te yolsuzlukla mücadele talebiyle gösteri düzenlendi

Kuveyt'te yolsuzlukla mücadele talebiyle gösteri düzenlendi

7 saat önce

Kuveyt'te "hükümet ile meclisin düşürülmesi" ve "yolsuzlukla mücadele" talebiyle gösteri düzenlendi.

Kuveyt'te yolsuzlukla mücadele talebiyle gösteri düzenlendi, System.String[]

Kuveyt'te "hükümet ile meclisin düşürülmesi" ve "yolsuzlukla mücadele" talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Kuveyt'te yüzlerce kişi, eski milletvekili Salih el-Mulla'nın çağrısıyla Ulusal Meclis'in karşısında yer alan İrade Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Gösteriye eski Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Ahmed es-Sadun, eski milletvekilleri ve halihazırda milletvekili olan Şuayb el-Muveyzri de katıldı.

Mulla burada yaptığı açıklamada, "Kuveyt için sokağa çıktık. İnsanlar yaygın hale gelen yolsuzluk nedeniyle ümitsizlik ve hüsran içinde. Başlıca talebimiz yolsuzlukla ve anayasayı ihlal etmek isteyenlerle mücadele ve Ulusal Meclis ile hükümetin düşmesidir." dedi.

Sadun ise yolsuzluk ve hırsızlığın yaygınlaşması nedeniyle gösteri düzenlediklerini belirtti ve "hükümetin, Kuveyt'i polis devleti haline getiremeyeceğini bilmesi gerektiğini" vurguladı.

Kuveyt'te 2011'de hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Başbakan Şeyh Nasır el-Muhammed es- Sabah'ın istifasıyla sona eren gösteriler düzenlenmişti.

Hükümet, Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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