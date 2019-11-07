Son Dakika Haberleri: Kuveyt'te yüzlerce protestocu hükümetin istifasını istedi
Son Dakika Güncel Kuveyt'te yüzlerce protestocu hükümetin istifasını istedi

Kuveyt'te yüzlerce protestocu hükümetin istifasını istedi

7 saat önce

Kuveyt'te yolsuzluğa karşıtı protesto gösterisine katılarak siyasi reform isteyen yüzlerce kişi, hükumetin istifasını istedi.

Kuveyt'te yolsuzluğa karşıtı protesto gösterisine katılarak siyasi reform isteyen yüzlerce kişi, hükumetin istifasını istedi.

Kuveyt'te yüzlerce kişi dün akşam saatlerinde vergi zammı, özgürlüğün kısıtlanması, yolsuzluğa karşı sokaklara akın etti. Protestolar, Kuveyt Ulusal Meclisi eski üyesi Saleh el Mulla'nın dün sokağa çıkma çağrısının ardından başladı. El Mulla attığı tweetle izin alınmadan protesto gerçekleştirilemeyen Kuveyt'te eylemler için gerekli idari izinlerin alındığı duyurdu. Mulla'nın paylaşımının ardından öğretmenler, doktorlar, işçiler, öğrenciler, ev hanımları hükümet karşıtı eylemlere katıldı.

Siyasi reformların yapılmasını isteyen Kuveytliler hükümeti istifaya çağırdı.

(İHA)

Kuveyt'te yüzlerce protestocu hükümetin istifasını istedi

Kuveyt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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