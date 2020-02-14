Kuveyt'teki Körfez Kültür Festivalinde

Kuveyt'te düzenlenen Körfez Kültür Festivali kapsamında Sabah el-Ahmed Miras Köyü'nde Türk Obası kuruldu.

Kuveyt Emiri Divan Bakanı Şeyh Ali Cerrah es-Sabah ve Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak tarafından gerçekleştirilen Türk Obası'nın açılışına, çok sayıda Kuveytlinin yanı sıra bu ülkede ikamet eden Türkler de katıldı.

Açılış sırasında açıklamalarda bulunan Kuveyt Emiri Divan Bakanı Sabah, Türk Obası'nı, Sabah el-Ahmed Miras Köyü'ne yapılan önemli bir katkı olarak nitelendirdi.

Türk Obası'nın Türk medeniyetini somutlaştıran kültürel ve sanatsal objeleri içerdiğini söyleyen Sabah, obanın açılışının iki dost ülke arasındaki iş birliğini yansıttığını ifade etti.

Büyükelçi Koytak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Kuveyt Emiri Divan Bakanı Sabah'a, emeği geçenlere ve katılımlarından dolayı da tüm dost ve vatandaşlara teşekkür etti.

Körfez Kültür Festivali çerçevesinde deve, kuş, koyun ve at yarışları gibi farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Sabah el-Ahmed Miras Köyü'nde bugün başlayan Körfez Kültür Festivali, 29 Şubat'ta sona erecek.