Kuveyt'teki Türk vatandaşları yurda getirildi - Son Dakika

Tahliye edilenleri götürecek otobüs personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

Uçaktan inen 349 yolcu sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, otobüslerle karantinaya alınacakları İstanbul ve Çanakkale 'deki yurtlara gönderildi.

Kuveyt'te kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na indi.

Kuveyt 'te bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye 'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için gönderilen THY uçağı İstanbul 'a geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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